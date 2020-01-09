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Смотреть все видео по Физике и астрономии
Четверг, 09 января 2020 13:26
Ветер как источник энергии
Среда, 21 ноября 2018 10:11
Физика образования миражей
Понедельник, 15 октября 2018 11:10
Физика облаков
Среда, 07 марта 2018 09:05
Ускорители в промышленности, медицине и повседневной жизни
Среда, 07 марта 2018 09:04
История создания ускорителей и способы ускорения заряженных частиц
Вторник, 05 декабря 2017 10:57
Солнечная энергетика. Часть 2. Солнечные электростанции
Вторник, 05 декабря 2017 10:49
Солнечная энергетика. Часть 1. Солнце как источник энергии
Среда, 06 сентября 2017 11:24
История телевидения. 2 часть. Цифровое телевидение: как все начиналось
Четверг, 05 мая 2016 10:50
Автомобиль, который ты можешь собрать сам
Четверг, 05 мая 2016 10:47
От телефона Александра Белла к смартфону. Часть 2
Четверг, 05 мая 2016 10:45
Первый шаг к современному телефону. Часть 1
Среда, 04 мая 2016 10:12
История телевидения. 1 часть. Эпоха аналогового вещания.
Понедельник, 11 апреля 2016 13:29
Как стать космонавтом
Четверг, 07 апреля 2016 12:00
Они были первыми
Понедельник, 25 января 2016 08:24
Физика молнии
Понедельник, 25 января 2016 08:22
Почему деревья не растут до неба?
Четверг, 03 сентября 2015 09:02
Космическая техника: история и современность
Понедельник, 24 августа 2015 13:15
Законы сохранения. Практическое применение. Часть 2
Понедельник, 24 августа 2015 12:23
Законы сохранения – «золотые законы» физики. Часть 1
Понедельник, 17 августа 2015 13:28
Красота космоса и космонавтики
Среда, 05 августа 2015 13:41
Энергосбережение (проблемы энергоэффективности)
Среда, 05 августа 2015 13:38
Альтернативные источники энергии
Среда, 01 июля 2015 10:58
Спутниковая связь. История развития
Среда, 01 июля 2015 10:57
Спутниковая связь. Геостационарная орбита
Четверг, 07 мая 2015 11:00
История создания и запуска первого искусственного спутника Земли
Пятница, 24 апреля 2015 11:02
Освещение из космоса
Четверг, 23 апреля 2015 11:01
Развитие сетей сотовой связи
Среда, 15 апреля 2015 11:04
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Понедельник, 16 марта 2015 11:07
Как я стал космонавтом